AGRIGENTO – Un legame professionale che negli anni si è trasformato in una solida amicizia, capace di resistere al tempo e ai cambiamenti di carriera. Si è rinnovato anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento conviviale che riunisce i componenti del Corpo della Polizia Locale di Agrigento assunti il 16 novembre 1989.

A distanza di trentasette anni da quello storico ingresso in servizio, i colleghi si sono ritrovati attorno alla stessa tavola in un noto ristorante della città per celebrare la ricorrenza. All’iniziativa non hanno partecipato soltanto gli agenti tuttora in forza al comando agrigentino, ma anche diversi colleghi che nel frattempo hanno intrapreso percorsi professionali presso altri enti e chi, dopo anni di servizio dedicato alla comunità, ha raggiunto il traguardo della pensione.

La giornata è trascorsa in un clima disteso e caloroso, offrendo l’occasione ideale per ripercorrere aneddoti del passato, condividere ricordi di servizio e rafforzare quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto il gruppo.

Ancora una volta, il merito della perfetta riuscita dell’evento va all’inesauribile spirito d’iniziativa e alla cura organizzativa dell’Ispettore Capo Maurizio Lucera, vero motore dell’appuntamento annuale. Prima dei saluti finali, tutti i partecipanti si sono già dati appuntamento al prossimo anno, con la promessa di mantenere viva questa bella tradizione di amicizia e memoria condivisa.

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