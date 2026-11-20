La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per un fisioterapista di 66 anni di Raffadali, riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di tre pazienti con disabilità fisiche e psichiche. I giudici della terza sezione penale hanno ribadito il verdetto di primo grado emesso dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento.

La pena era stata ridotta di un terzo in virtù del rito abbreviato richiesto dalla difesa, affidata all’avvocato Giuseppe Scozzari. Nel processo le tre vittime si sono costituite parte civile. La vicenda risale al febbraio 2021, quando l’operatore sanitario fu arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Decisive per l’inchiesta si erano rivelate le telecamere nascoste installate dai militari all’interno dello studio professionale, che avevano documentato le condotte contestate.

Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Agrigento, il professionista approfittava delle fragilità fisiche e soprattutto mentali delle donne durante le sedute. Sul lettino della fisioterapia, gli approcci si trasformavano in atti espliciti e veri e propri abusi, resi ancora più gravi dalla condizione delle pazienti, impossibilitate a opporsi o ribellarsi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp