Allerta arancione ad Agrigento, scuole chiuse e stop alle manifestazioni all’aperto

AGRIGENTO – Scuole chiuse e stop alle manifestazioni all’aperto per l’allerta meteo arancione prevista per domani, sabato 10 ottobre. Il Comune di Agrigento si prepara ad adottare misure straordinarie di sicurezza in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Secondo quanto anticipato dall’amministrazione comunale, le disposizioni riguarderanno non soltanto gli istituti scolastici, ma anche le attività e le manifestazioni all’aperto, per limitare i rischi legati alle forti precipitazioni previste.

La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso numero 26282 del 9 ottobre, con allerta arancione su tutta la Sicilia per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono attesi rovesci, temporali e possibili fenomeni di particolare intensità.

Ad Agrigento l’attenzione resta alta soprattutto nelle zone di San Leone, Villaggio Mosè e nelle aree vicine ai corsi d’acqua, già interessate da allagamenti e criticità durante le recenti ondate di maltempo.

L’ordinanza del sindaco Michele Sodano è attesa a breve e definirà nel dettaglio tutte le chiusure e i divieti previsti per la giornata di sabato. Leggi anche: Trombe d’aria nel Trapanese, Sodano: «Vicini a Marsala, la Regione intervenga subito»

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