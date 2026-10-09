Trombe d’aria nel Trapanese, Sodano: «Vicini a Marsala, la Regione intervenga subito»

Il sindaco di Agrigento esprime solidarietà alla popolazione colpita e richiama l’urgenza di investire nella prevenzione e nella tutela del territorio.

Le due trombe d’aria che hanno colpito l’area tra Marsala e Petrosino hanno provocato ingenti danni: auto capovolte, alberi sradicati, abitazioni e scuole danneggiate, strade devastate.

A esprimere solidarietà è il sindaco di Agrigento Michele Sodano, che rivolge un messaggio di vicinanza alla popolazione e alla sindaca Andreana Maria Patti.

«Le immagini che arrivano da Marsala e dal Trapanese sono impressionanti. In pochi istanti, la vita di tante persone è stata stravolta. Il mio pensiero e quello della città di Agrigento vanno a chi ha subito danni alla propria casa o alla propria attività e a chi ha vissuto momenti di paura».

Sodano richiama anche la recente ondata di maltempo che ha interessato Agrigento: «Sappiamo quanto sia importante, in questi momenti, non sentirsi soli».

Il sindaco sottolinea poi la necessità di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso interventi strutturali: «Non possiamo continuare a considerare questi fenomeni soltanto come emergenze da affrontare quando ormai i danni sono stati fatti. Abbiamo il dovere di investire nella prevenzione e nella tutela del territorio».

Un tema affrontato anche durante la recente missione a New York, dove Agrigento ha sottoscritto un accordo per avviare un percorso di transizione energetica verso il 100% di rinnovabili entro il 2045.

Infine, l’appello alla Regione Siciliana: «È fondamentale intervenire tempestivamente, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la messa in sicurezza delle aree colpite e garantendo aiuti immediati alle famiglie e alle attività economiche danneggiate».

«La priorità, adesso, è proteggere le persone, ripristinare le condizioni di sicurezza e aiutare i territori colpiti a ripartire», conclude Sodano.

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