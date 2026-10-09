C’è anche una giovane eccellenza della provincia di Agrigento tra i talenti italiani premiati a Roma, nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, con il Premio America Giovani per il talento universitario. Il prestigioso riconoscimento nazionale è stato attribuito a Emily Cortese, giovane riberese che si è distinta per un percorso accademico di assoluto rilievo all’interno del sistema universitario italiano. Il premio, promosso dalla Fondazione Italia USA, nasce come naturale estensione dello storico “Premio America” – tradizionalmente destinato a personalità di chiara fama internazionale – con l’obiettivo specifico di valorizzare ogni anno i migliori neo-dottori del nostro Paese.

I vincitori vengono selezionati direttamente dalla Fondazione attraverso la banca dati delle università italiane, incrociando rigidi parametri di merito accademico: dal massimo punteggio di laurea all’età di conseguimento del titolo, passando per la media degli esami, la regolarità degli studi ed eventuali esperienze formative all’estero.

Oltre a ricevere la pergamena ufficiale durante la cerimonia istituzionale a Montecitorio, Emily Cortese ha ottenuto una borsa di studio a copertura totale. Questo percorso di sostegno concreto le permetterà di frequentare gratuitamente l’esclusivo master online della Fondazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, uno strumento strategico pensato per lanciare i giovani talenti nel mondo del lavoro globale e prepararli ad affrontare le sfide dei mercati internazionali. Il traguardo raggiunto da Emily Cortese non rappresenta solo un successo personale, ma un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Ribera, che vede una sua giovane cittadina salire sul podio delle eccellenze accademiche nazionali.

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