Agrigento, Alongi chiede controlli urgenti su scuole e impianti sportivi: «Verificare sicurezza e agibilità»

AGRIGENTO – Interventi urgenti di derattizzazione e disinfestazione, ma anche una ricognizione sulle condizioni di sicurezza e agibilità degli edifici scolastici e degli impianti sportivi comunali. È quanto chiede il consigliere comunale Geraldo Alongi attraverso un atto di indirizzo rivolto al sindaco Michele Sodano e agli assessori competenti.

L’iniziativa arriva anche alla luce dei gravi eventi meteorologici che hanno interessato oggi Marsala e Petrosino, dove si sono registrati danni anche a un edificio scolastico. Un episodio che, secondo Alongi, richiama la necessità di puntare sulla prevenzione e sulla verifica delle condizioni delle strutture pubbliche, soprattutto quelle quotidianamente frequentate da bambini e ragazzi.

Nel documento il consigliere chiede innanzitutto di calendarizzare con urgenza verifiche igienico-sanitarie, interventi di derattizzazione e, dove necessario, di disinfestazione, dando priorità alle strutture maggiormente frequentate dai bambini. Ma la richiesta va oltre l’aspetto igienico-sanitario. Alongi sollecita infatti una ricognizione aggiornata sullo stato di sicurezza e agibilità di scuole e impianti sportivi, verificando anche la presenza e la validità della documentazione tecnica e delle certificazioni previste.

Particolare attenzione viene richiesta per coperture, infissi, elementi strutturali e non strutturali, impianti, vie di fuga e spazi esterni, anche in relazione ai rischi legati a fenomeni meteorologici intensi. Sulla base delle eventuali criticità riscontrate, l’Amministrazione dovrebbe poi predisporre un cronoprogramma degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, individuando priorità e risorse economiche necessarie.

Alongi chiede infine che i risultati della ricognizione e il calendario degli interventi vengano comunicati al Consiglio comunale e condivisi con i dirigenti scolastici e i gestori degli impianti sportivi. Sindaco e assessori competenti dovrebbero inoltre riferire direttamente in Aula sulle criticità individuate e sulle misure programmate o già avviate.

L’atto di indirizzo è stato presentato oggi, 9 ottobre, mentre l’attenzione sulle condizioni meteorologiche e sulla sicurezza delle strutture pubbliche resta particolarmente alta.

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