Agrigento, piove e le strade si allagano: le immagini riaprono il caso caditoie

Piove su Agrigento e, insieme alla pioggia, arrivano video, fotografie e segnalazioni. Immagini di strade allagate vengono inviate anche al WhatsApp della nostra redazione: dal centro alla periferia, da San Leone alle frazioni, lo scenario che emerge è quello di una città nuovamente alle prese con i problemi legati al deflusso dell’acqua.

Fortunatamente il maltempo è arrivato in un sabato pomeriggio in cui le scuole chiuse, evitando che al traffico ordinario si aggiungessero gli spostamenti di studenti e famiglie, con un possibile aumento dei disagi e dei pericoli.

Ma le immagini che stanno circolando in queste ore inevitabilmente riaprono una questione diventata di stretta attualità proprio negli ultimi giorni: la pulizia e la manutenzione delle caditoie cittadine.

Nel corso della conferenza sui primi cento giorni dell’amministrazione comunale, infatti, era stato sottolineato il lavoro svolto sul fronte della pulizia delle caditoie, evidenziando una programmazione degli interventi effettuata con anticipo rispetto all’arrivo della stagione delle piogge.

A distanza di appena poche ore, però, Agrigento torna a fare i conti con strade trasformate in corsi d’acqua e numerosi allagamenti.

Le immagini, da sole, non consentono naturalmente di stabilire se i problemi siano dovuti alle caditoie, all’intensità delle precipitazioni, alla capacità della rete di smaltimento o ad altre criticità. Ma pongono una domanda inevitabile: gli interventi effettuati e programmati sono sufficienti a garantire il corretto deflusso delle acque nelle zone più esposte della città?

È questo il punto sul quale, passata l’emergenza, sarà necessario fare chiarezza. Perché la manutenzione preventiva serve proprio a ridurre i rischi quando arriva la pioggia. E le immagini che arrivano oggi da diverse zone di Agrigento mostrano che il problema degli allagamenti resta tutt’altro che risolto.

Non mancano i disagi alla circolazione: in diverse zone della città vengono segnalati rallentamenti, auto rimaste impantanate nell’acqua, alberi caduti e detriti trascinati sulla carreggiata. Situazioni che stanno rendendo difficoltosi alcuni collegamenti e che richiedono particolare prudenza da parte degli automobilisti.

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