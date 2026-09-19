Adamo regala i tre punti al Castellammare
Dopo la vittoria all’esordio contro il Don Carlo Lauri Misilmeri, arriva la prima sconfitta in campionato per l’Akragas. I biancazzurri cadono nella prima trasferta stagionale sul campo del Castellammare.
Al “Giorgio Matranga” a decidere la sfida è Adamo, in gol al 45’ del primo tempo, proprio a ridosso dell’intervallo.
La squadra di Fabrizio Cammarata non riesce così a dare continuità al successo ottenuto all’Esseneto. Una trasferta che si conferma insidiosa per l’Akragas, chiamata adesso a voltare pagina e ripartire già dal prossimo impegno di campionato.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp