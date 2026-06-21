Un pomeriggio d’estate spezzato all’improvviso. Una giornata trascorsa al mare insieme alla moglie e ai figli, Sara e Lorenzo, si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Lido Rossello, a Realmonte, dove Fabio Di Fede, 50 anni, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e quanti lo conoscevano. Fabio era una persona stimata e benvoluta, ricordata da tutti per il suo carattere allegro, la sua generosità e il grande amore che nutriva per la famiglia, alla quale dedicava ogni energia e attenzione.

Il malore si è verificato nel pomeriggio di domenica. Un cardiologo presente in spiaggia ha praticato le manovre di rianimazione utilizzando anche i defibrillatori messi a disposizione dagli stabilimenti balneari. Successivamente Fabio è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto era stato allertato anche l’elisoccorso del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano.

Fabio Di Fede era fratello di Linda, moglie del vice presidente della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento Andrea Cirino, e zio della consigliera comunale Valentina Cirino. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dei ragazzi del gruppo folkloristico I Giurgintani di Gian Campione, che ricordano Fabio con affetto e commozione: “Noi ragazzi del gruppo folkloristico I Giurgintani ci uniamo al dolore della famiglia per questa grave perdita. Fabio era un ragazzo buono, sempre allegro, capace di regalare un sorriso e una parola gentile a tutti. Il suo ricordo resterà vivo nei nostri cuori.”

L’ultimo saluto sarà celebrato martedì alle ore 16 nella chiesa di San Gregorio, dove parenti, amici e conoscenti si riuniranno per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Il direttore Domenico Vecchio e tutta la redazione di AgrigentoOggi si stringono con affetto al dolore della moglie, dei figli, dei familiari e di quanti gli hanno voluto bene, esprimendo le più sentite condoglianze per questa grave e improvvisa perdita.

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