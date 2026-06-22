Una rivelazione destinata a cambiare il destino dell’umanità. È questa la premessa di Disclosure Day, il nuovo atteso film diretto da Steven Spielberg, che porta sul grande schermo una domanda capace di scuotere il mondo intero: cosa accadrebbe se scoprissimo davvero di non essere soli nell’universo?

«Se qualcuno te lo dimostrasse, ti spaventerebbe?». È da questo interrogativo che prende forma una storia avvolta nel mistero, nella suspense e nella meraviglia, in cui una verità tenuta nascosta troppo a lungo sta per essere svelata a oltre sette miliardi di persone. Il conto alla rovescia verso il “Disclosure Day” è iniziato.

Nel cast figurano alcuni dei nomi più apprezzati del cinema internazionale: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo.

Con la sua inconfondibile capacità di raccontare l’ignoto e le grandi emozioni umane, Spielberg firma un nuovo kolossal che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

Programmazione al Cinema Concordia

18:00

21:00

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