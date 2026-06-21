Colto da un improvviso malore, quasi sicuramente un infarto, mentre si trovava al mare con la moglie e il figlio. E’ successo nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia di Lido Rossello, a Realmonte.

Un cinquantenne è stato soccorso immediatamente da un cardiologo che si trovava in spiaggia, che ha eseguito le manovre di rianimazione utilizzando i defibrillatori degli stabilimenti balneari.

L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio con un’ambulanza. Le condizioni, secondo prime informazioni, sarebbero gravi. Nella zona è atterrato anche l’elicottero del 118 poi ripartito vuoto.

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