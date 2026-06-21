Non ce l’ha fatta il cinquantenne di Agrigento colpito da infarto mentre si trovava al mare insieme alla moglie e al figlio. La tragedia si è consumato nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia di Lido Rossello, a Realmonte.

L’uomo è stato soccorso immediatamente da un poliziotto libero dal servizio, un medico e due soccorritori che si trovavano in uno stabilimento balneare con le rispettive famiglie. Per almeno venti minuti hanno eseguito le pratiche rianimatorie in attesa dei soccorsi che sono arrivati poco dopo con un’ambulanza.

Un elicottero del 118 è atterrato nella zona. L’uomo, a bordo di un’ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ma durante la corsa verso contrada Consolida il cinquantenne è deceduto.

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