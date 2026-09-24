Agrigento, il Palacongressi cambia volto: biblioteca Pirandello, teatro, jazz e nuovi spazi per le famiglie

Il complesso del Villaggio Mosè punta a diventare un polo culturale aperto alla città, con biblioteca, spettacoli, musica, attività per i giovani e nuovi servizi per le famiglie.

AGRIGENTO – Il Palacongressi del Villaggio Mosè cambia volto e punta a diventare un vero polo culturale. Il progetto del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi mette insieme biblioteca, teatro, musica, formazione e attività per le famiglie, con l’obiettivo di rendere la struttura sempre più vissuta dalla comunità.

Il passaggio più importante è il trasferimento della Biblioteca regionale “Luigi Pirandello” nell’ala ovest del complesso. La nuova sede è destinata a ospitare attività di consultazione, studio e iniziative rivolte soprattutto agli studenti, rafforzando anche il legame tra il Palacongressi e la figura dello scrittore agrigentino.

Sul fronte degli spettacoli, la stagione “Riflessi Culturali 2026/2027” propone dodici appuntamenti tra prosa e musical, oltre alle matinée per le scuole. Torna anche “Venerdì Jazz”, con sette concerti in programma tra ottobre e dicembre.

Grande attenzione è rivolta ai giovani, attraverso iniziative che utilizzano teatro, letteratura e musica come strumenti di formazione. Il progetto guarda però anche alle famiglie: sono previsti spazi per i bambini e interventi sulle aree esterne, con verde, percorsi e una zona gioco.

Il Palacongressi, che dispone di circa 1.400 posti, può ospitare spettacoli, convegni, mostre e altre iniziative culturali.

La sfida sarà ora consolidare questa trasformazione con una programmazione continua. L’obiettivo è fare del Palacongressi non soltanto una sede per grandi eventi, ma un luogo da vivere ogni giorno, al servizio del Villaggio Mosè, di Agrigento e dell’intero territorio. Leggi anche: Palacongressi, Aronica rilancia: «Agrigento ha un nuovo polo culturale». Ecco la stagione “pirotecnica”

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