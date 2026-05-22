Ultime ore di campagna elettorale ad Agrigento prima del voto del 24 e 25 maggio. Dino Alonge chiude a Porta di Ponte, Luigi Gentile in Piazza Pirandello, mentre Peppe Di Rosa e Michele Sodano saranno protagonisti degli ultimi comizi in città.

Agrigento entra nelle ultime ore della campagna elettorale e i candidati si preparano ai comizi conclusivi prima del voto del 24 e 25 maggio. Per il candidato sindaco Dino Alonge, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, l’appuntamento finale è fissato per questo pomeriggio alle 17.30 a Porta di Ponte, tradizionale teatro delle chiusure elettorali agrigentine.

Accanto ad Alonge ci saranno i rappresentanti della coalizione e la squadra degli assessori designati, chiamati a delineare il profilo politico e amministrativo della possibile futura giunta comunale. Una scelta che punta a rafforzare il messaggio di una candidatura costruita sul territorio e sul confronto diretto con la città.

“Concluderemo questa intensa campagna elettorale tra la gente – afferma Dino Alonge – così come abbiamo scelto di iniziarla fin dal primo giorno. Abbiamo preferito i quartieri alle passerelle, le strade agli slogan, il contatto diretto con i cittadini ai palchi costruiti a tavolino. Siamo andati porta a porta per ascoltare davvero i bisogni degli agrigentini”.

Il candidato rivendica una campagna elettorale “sobria ma concreta”, portata avanti attraverso incontri nei quartieri, confronti con cittadini, famiglie, commercianti, professionisti e giovani. Un percorso che, secondo Alonge, avrebbe permesso di raccogliere le criticità reali della città e le richieste che arrivano dai diversi settori produttivi e sociali.

“Gli agrigentini hanno bisogno di una politica nuova – aggiunge – fatta di persone che riscoprano il valore del servizio, che mettano al centro i più deboli, i fragili, le famiglie, gli anziani, i lavoratori, le imprese, il commercio e i professionisti. Una politica che torni ad ascoltare e a dare risposte reali”.

Il pomeriggio politico agrigentino proseguirà poi con gli altri appuntamenti conclusivi dei candidati a sindaco. Dopo il comizio di Alonge a Porta di Ponte, toccherà a Peppe Di Rosa con le sue liste civiche e a Michele Sodano, sostenuto dall’area progressista che raccoglie Pd, Italia Viva, Controcorrente, Alleanza Verdi Sinistra ed esponenti del Movimento Cinque Stelle. Proprio nelle ultime ore il simbolo del M5S è tornato a comparire accanto agli altri loghi della coalizione nelle locandine elettorali del candidato progressista.

Scelta diversa invece per Luigi Gentile, che ha deciso di chiudere la campagna elettorale in Piazza Pirandello, davanti al Municipio, rompendo la tradizione di Porta di Ponte come piazza simbolo delle chiusure elettorali cittadine.

In serata, dopo l’appuntamento in centro, per Dino Alonge è previsto anche l’evento conclusivo della campagna elettorale a “La Rotta”, a San Leone.

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