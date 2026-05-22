L’Asp di Palermo e il 134° Centro Radar Remoto dell’Aeronautica Militare di Lampedusa hanno definito un’intesa organizzativa a livello locale che consentirà agli infermieri fuori sede destinati al presidio sanitario dell’isola di usufruire di vitto e alloggio nelle strutture del Reparto. L’iniziativa punta a incentivare la scelta di Lampedusa come sede di servizio, con particolare attenzione al rafforzamento delle attività assistenziali e delle cure oncologiche.

Grazie agli accordi operativi definiti sull’isola tra l’Azienda sanitaria e il Centro Radar Remoto, il personale potrà essere ospitato in camere singole o doppie e usufruire della mensa del Reparto. I costi saranno sostenuti integralmente dall’Asp di Palermo. Questo favorirà l’arrivo e la permanenza del personale infermieristico a Lampedusa, alleggerendo i costi e le difficoltà legate alla permanenza sull’isola.

L’attività è stata promossa dall’U.O. Professioni Infermieristiche, con il supporto della Direzione generale, nell’ambito delle azioni finalizzate al potenziamento dell’organico in un presidio strategico come quello di Lampedusa.

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