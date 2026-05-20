Agrigento, sfida finale in piazza: Porta di Ponte resta il cuore dei comizi, Gentile cambia tradizione

Ad Agrigento entra nel vivo il rush finale della campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. È stato infatti definito l’ordine dei comizi conclusivi dei quattro candidati a sindaco, secondo le disposizioni concordate con la Digos e il Comune di Agrigento.

La tradizione, ancora una volta, porta il cuore della politica cittadina a Porta di Ponte, storica piazza simbolo delle chiusure elettorali agrigentine, luogo dove da decenni si consumano gli ultimi appelli al voto, tra bagni di folla, bandiere, cori e sfide a distanza tra coalizioni. Una consuetudine che tre candidati hanno scelto di mantenere anche in questa tornata elettorale.

Secondo il calendario, venerdì 22 maggio ( da mezzanotte scatterà il silenzio elettorale), la sequenza dei comizi parte dal centrodestra di Dino Alonge, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Mpa-Grande Sicilia e dalle liste civiche collegate. Il suo intervento è previsto a Porta di Ponte dalle 17,30 alle 19.30.

Dopo appena quindici minuti di intervallo, dalle 19.45 alle 20.45, toccherà a Giuseppe Di Rosa, candidato civico sostenuto dalle liste “Agrigento Amore Mio” e “Liberiamo Agrigento”.

A chiudere la lunga maratona politica nella storica piazza del centro cittadino sarà Michele Sodano, sostenuto da un’area progressista composta da Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente. Per lui il palco sarà disponibile dalle 21 alle 22.45.

Diversa invece la scelta di Luigi Gentile, sostenuto da Democrazia Cristiana, Lega, Noi Moderati e Sud Chiama Nord. Gentile ha deciso di interrompere la tradizione di Porta di Ponte per spostare il proprio comizio finale in Piazza Pirandello, davanti il Palazzo di Città. Una scelta dal forte valore simbolico e politico: il municipio come luogo istituzionale ma anche come nuova centralità della movida cittadina, spazio vissuto soprattutto dai giovani nelle sere agrigentine.

Una decisione che segna una differenza rispetto agli altri candidati e che arriva dopo due precedenti appuntamenti elettorali già tenuti da Gentile proprio a Porta di Ponte durante questa campagna elettorale. Il suo intervento conclusivo prenderà il via alle 17.30. Ma il candidato leghista avrà un altro importante appuntamento politico già domani sera, 21 maggio, quando a Porta di Ponte salirà sul palco insieme al leader della Lega Matteo Salvini per un nuovo comizio elettorale previsto alle ore 17,30.

Nel frattempo, mentre si definiscono gli ultimi dettagli logistici per la chiusura della campagna, tutti i candidati stanno intensificando in queste ore i tour nei quartieri popolari della città. Da Fontanelle a Villaseta, passando per Villaggio Mosè, Via Dante e le altre zone più popolose di Agrigento, proseguono incontri, strette di mano, mini comizi, visite ai commercianti e confronti diretti con i residenti.

Le ultime ore prima del silenzio elettorale diventano così decisive per convincere gli indecisi e consolidare il consenso, in una campagna che negli ultimi giorni si è fatta sempre più accesa, tra attacchi incrociati, polemiche e tentativi di conquistare fino all’ultimo voto disponibile.

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