Ha preso ufficialmente il via anche ad Agrigento la giornata elettorale che porterà all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Tra i primi candidati a recarsi alle urne è stato l’avvocato Dino Alonge.

Il candidato sindaco ha votato intorno alle ore 10 alla sezione 29 della scuola Anna Frank, nel quartiere Quadrivio Spinasanta. Dopo aver espresso la propria preferenza, Alonge ha affidato alle prime parole il significato personale di questa giornata: “È per me un giorno che non dimenticherò mai, una grande emozione che spero possa far nascere qualcosa di veramente importante”. Ha raggiunto il seggio in moto, tra gli sguardi dei presenti, cronisti e i primi momenti di una lunga giornata elettorale.

Tre dei candidati sindaco votano alla scuola Anna Frank in questa tornata elettorale. Nel corso della mattinata, oltre a Dino Alonge, si sono recati alle urne anche gli altri candidati alla carica di sindaco. Michele Sodano ha votato intorno alle 10.30 alla sezione 57 della scuola Anna Frank, Luigi Gentile, ha votato poco dopo le ore 12. Mentre Giuseppe Di Rosa nello stesso momento ha votato nella scuola Castagnolo zona Campo Sportivo.

Le operazioni di voto proseguiranno anche domani. Gli agrigentini sono chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino e il nuovo Consiglio comunale dopo settimane di intensa campagna elettorale che ha animato piazze, quartieri e confronto politico cittadino. Articolo in aggiornamento.

Luigi Gentile con Lega e DC

In città il centrodestra è spaccato: infatti l’ex deputato regionale Luigi Gentile si candida a sindaco appoggiato da quattro liste: Lega, Dc, Gentile Sindaco e Noi moderati-Sud Chiama Nord. Ma gli altri partiti della colazioni a livello nazionale sostengono un altro condidato.

Dino Alonge con Forza Italia e FdI

A correre infatti è anche Dino Alonge, un avvocato, come candidato di Forza Italia – che presenta due liste, oltre a quella di bandiera c’è anche Forza Azzurri – Mpa-Grande Sud, Udc e Fratelli d’Italia.

Michele Sodano candidato di centrosinistra

Dall’altro lato del campo, corre invece compatto il centrosinistra: il movimento Controcorrente del deputato regionale Ismaele La Vardera candida a sindaco Michele Sodano, in passato deputato nazionale del Movimento 5 stelle. Le liste a suo supporto sono, oltre quella di La Vardera, anche quelle del Partito Democratico e di Casa Riformista.

La candidatura di Giuseppe Di Rosa

C’è poi un quarto candidato alle elezioni comunali: si tratta di Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale e dipendente del ministero della Giustizia in pensione, che per alcuni anni ha svolto attività con il Codacons. Sono due le liste civiche a supporto della sua candidatura: Agrigento Amore Mio e Liberiamo Agrigento.

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