I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno salvato un anziano che minacciava di gettarsi dal secondo piano della sua abitazione. La tragedia è stata evitata grazie allo straordinario e provvidenziale intervento dei militari. “Desidero esprimere il mio più vivo encomio e la profonda gratitudine della città di Ribera ai carabinieri della locale Tenenza che con il loro intervento ha permesso di salvare la vita a un nostro concittadino anziano”. Lo dice il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, commentando l’episodio che, grazie alla prontezza dei militari dell’Arma, si è risolto nel migliore dei modi.

“Di fronte a una situazione drammatica e di estrema tensione, in cui l’uomo minacciava di lanciarsi nel vuoto dal secondo piano della sua abitazione, i due carabinieri della pattuglia intervenuta hanno dimostrato un’eccezionale freddezza, spiccata sensibilità e un encomiabile coraggio – continua la nota del sindaco di Ribera -. Con estrema lucidità e cautela, sono riusciti a instaurare un dialogo con l’anziano e ad afferrarlo fisicamente, mettendolo in sicurezza e scongiurando una tragedia imminente”.

“Questo eroico gesto fa onore all’Arma dei Carabinieri e dimostra, ancora una volta, l’immenso valore umano e professionale delle nostre Forze dell’Ordine, baluardo non solo di legalità, ma di vera protezione per i cittadini più fragili. Ai due coraggiosi militari, che hanno agito senza esitazione mettendo a rischio la propria incolumità, e a tutto il Comando della Tenenza di Ribera, va il ringraziamento più sincero e orgoglioso di tutta la nostra comunità. Al nostro concittadino, ora affidato alle cure dei medici, rivolgo il mio pensiero più affettuoso e la massima vicinanza.” conclude il sindaco.

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