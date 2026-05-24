Affluenza in crescita ad Agrigento dove alle ore 12 hanno votato 7.098 aventi diritto al voto, il 13,85%. C’è, di fatto, un +0,72% rispetto allo stesso rilevamento delle precedenti amministrative quando alle urne si era recato il 13,13% degli elettori agrigentini.

I quattro candidati a sindaco di Agrigento, Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano hanno votato questa mattina. Alonge, Gentile e Sodano, all’Anna Frank al Quadrivio Spinasanta; Di Rosa invece al plesso Castagnolo al campo sportivo.

Si sono registrati disagi in alcuni seggi elettorali per i cambi di sezione che erano stati fatti in occasione dello scorso referendum. Numerosi agrigentini hanno raggiunto l’ufficio Elettorale di piazza Gallo per il rinnovo o la richiesta del duplicato della tessera elettorale. Gli uffici resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi, e anche domani, dalle ore 7 alle ore 14:30.

Seggi aperti nelle 57 sezioni cittadine per scegliere sindaco e consiglieri comunali, oggi domenica 24 maggio fino alle 23, e domani lunedì 25 maggio dalle 7 alle ore 15.

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