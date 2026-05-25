Comunali Agrigento, nella sezione 59 di San Leone Sodano supera il 40% e vincerebbe al primo turno
Se si votasse soltanto nella sezione 59 di San Leone, Michele Sodano sarebbe eletto sindaco già al primo turno.
Dai dati definitivi della sezione emerge infatti che il candidato dell’area progressista ha ottenuto 287 voti su 696 validi, superando la soglia del 40% necessaria per evitare il ballottaggio e fermandosi al 41,23%.
Alle sue spalle Gerlando “Dino” Alonge con 231 voti, seguito da Luigi Gentile a quota 103 e Giuseppe “Peppe” Di Rosa con 75 preferenze.
Un risultato che conferma come San Leone stia premiando in maniera netta Michele Sodano in questa fase dello scrutinio. Leggi anche. Agrigento al voto, scrutinio nel vivo: Sodano prova l’allungo su Alonge
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