Comunali Agrigento, Sodano supera il 40%: Alonge insegue nello scrutinio
Lo scrutinio delle elezioni amministrative entra sempre più nel vivo ad Agrigento e, sezione dopo sezione, prende forma il duello politico tra Michele Sodano e Gerlando “Dino” Alonge.
Secondo gli ultimi dati parziali disponibili, Michele Sodano sarebbe avanti con 2.904 voti, pari al 40,12%, mentre Alonge inseguirebbe a quota 2.578 voti con il 35,62%. Il candidato dell’area progressista supera dunque, almeno in questa fase dello scrutinio, la soglia del 40% necessaria per evitare il ballottaggio.
Più distanti gli altri due candidati: Luigi Gentile si attesterebbe a 930 voti con il 12,85%, mentre Giuseppe “Peppe” Di Rosa sarebbe a quota 826 voti con l’11,41%.
Le schede scrutinante finora sarebbero 7.238.
Il quadro che emerge dalle sezioni già esaminate racconta una sfida ancora aperta, ma con Sodano che nelle ultime rilevazioni sembra avere consolidato il proprio vantaggio rispetto alle prime battute dello spoglio.
Politicamente il dato più significativo riguarda proprio il superamento della soglia del 40%, percentuale decisiva ad Agrigento per chiudere la partita già al primo turno e conquistare Palazzo dei Giganti senza ricorrere al ballottaggio del 7 e 8 giugno.
Il margine resta però ancora sottile e destinato a oscillare con l’arrivo dei risultati delle sezioni mancanti. Alonge continua infatti a restare pienamente in corsa, soprattutto nelle sezioni considerate tradizionalmente più favorevoli al centrodestra.
Lo scrutinio prosegue senza sosta nelle 57 sezioni cittadine e il quadro resta in continua evoluzione. Articolo in aggiornamento.
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