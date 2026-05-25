Comunali 2026, Agrigento segue lo scrutinio anche su WhatsApp: boom di accessi al canale di AgrigentoOggi

Lo scrutinio delle elezioni comunali entra nel vivo e ad Agrigento cresce minuto dopo minuto l’attenzione attorno ai risultati che decreteranno il nuovo sindaco della città.

Per seguire in tempo reale dati, percentuali, sorpassi e aggiornamenti dalle sezioni, sono centinaia gli utenti che stanno entrando nel canale WhatsApp di AgrigentoOggi, diventato in queste ore uno dei principali punti di riferimento informativi per la diretta elettorale.

Risultati in tempo reale, aggiornamenti continui, analisi, numeri e approfondimenti sui candidati vengono pubblicati costantemente per raccontare l’andamento dello scrutinio che vede in corsa Gerlando “Dino” Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe “Peppe” Di Rosa.

Dopo la chiusura delle urne, con l’affluenza definitiva fermatasi al 59,20%, inferiore rispetto al 62,99% del 2020, l’attenzione della città si è completamente spostata sulle operazioni di spoglio nelle 57 sezioni cittadine.

AgrigentoOggi seguirà tutta la notte elettorale con aggiornamenti in diretta, proiezioni, dati parziali e commenti sull’evoluzione della sfida politica che potrebbe anche portare al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

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