Chiuse le urne il primo dato ufficiale è che in tutti e 9 Comuni dell’Agrigentino sono andati a votare 75.501 elettori sui 118.262 aventi diritto. La percentuale totale e definitiva d’affluenza è del 56,95%. Nel dettaglio ad Agrigento, su 51.266 elettori sono andati alle urne in 30.343. L’affluenza è stata del 59,19% mentre alla precedente tornata per le amministrative era stata del 62,99%.

A Camastra hanno votato 2.727 aventi diritto: il 48,18% (5 anni fa il 54,05%).

A Cammarata si sonio recati ai seggi 4.138 aventi diritto, pari al 77,39% (dato di 5 anni fa 75,88%).

A Casteltermini sono andate a votare 4.958 persone, il 40,63% (41,29%).

A Raffadali hanno votato 7.284 aventi diritto, ossia il 53% (57,63%).

A Ribera si sono recati alle urne 11.780 riberesi sui 19.924 elettori, pari al 46,47%. L’affluenza è stata del 59,12% (58,90% alle precedenti consultazioni).

A Sambuca di Sicilia sono andati a votare in 3.722 aventi diritto, il 67,28% (67,62%).

A Siculiana i votanti sono stati 2.892, pari al 47,17% (53,53%).

A Villafranca Sicula sono andati a votare 925 cittadini, il 66,50% (69,19%).

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