Prosegue la giornata elettorale ad Agrigento per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Secondo i dati ufficiali diffusi dal portale del Comune, alle ore 19 l’affluenza registrata in città si attesta al 36,53%.
Un dato che fotografa l’andamento della partecipazione elettorale nel capoluogo agrigentino, chiamato alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino tra i quattro candidati in corsa: Dino Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa. Alle precedenti amministrative del 2020, ad Agrigento, alle ore 19 aveva votato il 34,48% degli aventi diritto. Quindi si registra un aumento di: +2,05 punti percentuali rispetto al 2020.
Le operazioni di voto proseguiranno fino alla chiusura dei seggi prevista in serata, mentre domani si tornerà nuovamente alle urne per la seconda giornata elettorale. L’attenzione resta alta anche per l’affluenza definitiva, considerata un elemento chiave in una sfida amministrativa particolarmente sentita e combattuta. Alle 12 aveva votato votato il 13,85 per cento Leggi anche: Agrigento al voto, i candidati sindaco alle urne
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