Pesa il lavoro che manca

AGRIGENTO – C’è un dato che racconta più di tanti discorsi la fragilità del territorio agrigentino: la difficoltà dei giovani a costruire il proprio futuro. Nel nuovo rapporto sulla qualità della vita dedicato a bambini, giovani e anziani, Agrigento compare ancora una volta tra le realtà del Sud segnate dal divario occupazionale e dallo spopolamento giovanile.

Lo studio, che incorona Firenze, Bolzano e Trieste come territori ai vertici della qualità della vita per le diverse fasce generazionali, evidenzia infatti una forte distanza tra Nord e Sud del Paese, soprattutto sul fronte delle opportunità offerte agli under 35.

Nel report viene citato il dato record negativo di Taranto, dove la disoccupazione giovanile raggiunge il 44%, appena oltre Agrigento, segno di una crisi occupazionale che continua a colpire duramente anche il territorio agrigentino. Un quadro che si intreccia con il fenomeno del cosiddetto “degiovanimento”, cioè la progressiva riduzione della popolazione giovane nei territori che non riescono più ad attrarre o trattenere nuove generazioni.

E mentre città come Bologna si confermano poli universitari capaci di trattenere laureati e creare prospettive, molte province del Mezzogiorno continuano a fare i conti con la fuga dei giovani verso altre regioni o verso l’estero.

Il rapporto fotografa anche un’Italia che cambia profondamente dal punto di vista sociale e demografico. Cala la natalità, aumenta l’età media della popolazione e crescono le persone che vivono sole. Peggiorano inoltre le competenze scolastiche rilevate dai test Invalsi, mentre cresce il consumo di antidepressivi. Un quadro che si riflette soprattutto nei territori economicamente più fragili.

Secondo l’indagine qualitativa realizzata da Eumetra e Fondazione Fair su mille giovani tra i 18 e i 35 anni, le nuove generazioni mettono oggi al centro salute mentale, relazioni personali ed equilibrio di vita più ancora del lavoro e del reddito. Tuttavia emerge un forte scarto tra ciò che i giovani considerano importante e il livello reale di soddisfazione, soprattutto sul piano economico e occupazionale.

A lanciare l’allarme sul futuro demografico del Paese è anche Alessandro Rosina, docente di Demografia dell’Università Cattolica di Milano, che parla apertamente di “progressiva scomparsa dei giovani” in molte aree italiane. Un fenomeno che riguarda da vicino anche Agrigento, dove da anni il calo demografico e l’emigrazione giovanile rappresentano una delle principali emergenze sociali ed economiche del territorio.

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