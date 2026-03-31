C’è un momento, ogni anno, in cui il tempo sembra rallentare e i gesti tornano ad avere un significato più profondo. È il tempo della Pasqua, quello in cui le tavole si riempiono di memoria, tradizione e famiglia. Ma soprattutto di sapori. E tra questi, ce n’è uno che non ammette improvvisazioni: l’agnello pasquale.

È Pasqua, parla Luciano Marrone.. E quando parla lui, lo fa con il linguaggio più autentico che esista: quello delle mani, degli impasti, delle attese rispettate. Nella sua storica pasticceria di Favara, in Corso Vittorio Veneto, ogni dolce è il risultato di un equilibrio sottile tra tradizione e tecnica, tra memoria e visione.

«La qualità dell’impasto è fondamentale», dice senza giri di parole. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un mondo fatto di scelte rigorose, di materie prime selezionate, di una ricerca costante che non concede scorciatoie. Perché, come ama ripetere, «l’ingrediente più importante è la passione, ma senza qualità non si va lontano».

E allora l’agnello pasquale diventa molto più di un dolce. È un simbolo, un prodotto artigianale che richiama le antiche tradizioni siciliane, curato nei dettagli, nella forma e nel gusto. Una preparazione che punta sull’equilibrio, sulla delicatezza e sulla riconoscibilità, capace di evocare immediatamente la festa.

Accanto all’agnello, c’è un altro protagonista decisivo: la colomba artigianale. È qui che emerge tutta la maestria del pastichef Marrone. Un impasto lavorato con lievito madre, che sprigiona profumi di agrumi e vaniglia, con una alveolatura irregolare che racconta la vera artigianalità. Al taglio è soffice, elegante, mai eccessiva. Al palato si scioglie con naturalezza, lasciando spazio a un equilibrio perfetto tra struttura e leggerezza.

Le varianti parlano il linguaggio della contemporaneità senza perdere il legame con la tradizione: dalla classica mandorlata con glassa e zucchero, al pistacchio – intenso e avvolgente – fino al cioccolato. E poi la novità: albicocca e vaniglia, una combinazione raffinata che guarda avanti senza dimenticare le radici.

Ogni creazione è frutto di ricerca e sperimentazione continua. «Nel tempo, esperienza e tecnica si affinano – racconta – e si cerca sempre di migliorare. Ma la chiave resta la passione. Questo mestiere è una vera e propria arte».

E poi c’è lei, la regina che non passa mai di moda: la cassata. Immancabile, iconica, profondamente siciliana. «A Pasqua l’agnello non può mancare – sorride Marrone – ma la cassata resta il dolce inimitabile della festa».

In un tempo in cui tutto corre, Luciano Marrone sceglie di fermarsi. Di rispettare i tempi, la materia, il lavoro. E forse è proprio questo il segreto. Perché certi sapori non si inseguono: si costruiscono.

È Pasqua. E parla Luciano Marrone.

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