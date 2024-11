Luciano Marrone, il maestro dolciario di Favara, a pochi minuti dalla città dei Templi, conquista ancora una volta un posto d’onore nella guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso. La sua pasticceria, ormai simbolo di eccellenza, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle due torte, confermandosi tra le migliori realtà dolciarie della Sicilia e dell’intero panorama italiano.

Il segreto del successo di Marrone risiede nell’equilibrio perfetto tra estetica e gusto, un connubio che trasforma ogni sua creazione in un’opera d’arte. Una filosofia che rispecchia l’intento del Gambero Rosso, che con questa guida mira a valorizzare un mestiere tanto affascinante quanto complesso: la pasticceria come scienza, dove ogni dettaglio – dagli ingredienti al bilanciamento – è fondamentale per garantire la perfezione del risultato finale.

Realizzata in collaborazione con Club Kavè – Il Club dell’Espresso Italiano, l’edizione 2025 celebra i migliori talenti del settore, con 31 pasticcerie premiate con le Tre Torte e cinque Premi Speciali. Al vertice, si conferma l’inarrivabile maestro Iginio Massari, insignito delle Tre Torte d’Oro, simbolo di eccellenza assoluta.

La conferma della pasticceria Marrone tra le realtà premiate sottolinea il ruolo centrale della Sicilia nel panorama dolciario nazionale, regione capace di raccontare storie e tradizioni uniche attraverso la dolcezza.

La guida Pasticceri e Pasticcerie non è solo un elenco, ma un risultato di visite anonime, assaggi meticolosi e confronti approfonditi. Dopo aver valutato oltre 800 pasticcerie lungo la penisola, il Gambero Rosso ne ha selezionate poco più di 500, riconoscendo solo a pochi eletti il privilegio di far parte della classifica.

Luciano Marrone, con la sua passione, precisione e creatività, si conferma uno dei protagonisti indiscussi dell’arte pasticcera italiana, regalando al suo territorio un motivo in più per essere orgoglioso.

Marrone ha commentato con soddisfazione: “Sono contento anche per i ragazzi che lavorano con me. È una motivazione in più per continuare a fare bene e migliorare”.

Oltre alla pasticceria Marrone, tra le realtà premiate spiccano anche la Caffetteria Concordia di Agrigento e la pasticceria Angelo Amico di Canicattì, a testimonianza della ricchezza e della qualità della tradizione dolciaria nell’agrigentino.

