Dal cornetto a doppia lievitazione al maritozzo: Luciano Marrone rivoluziona la colazione a Favara

Passeggiando per Corso Vittorio Veneto, a Favara, l’aria del mattino è pervasa da un profumo che attira chiunque ami iniziare la giornata con una colazione speciale. È l’odore inconfondibile dei capolavori sfornati dalla pasticceria di Luciano Marrone, un nome che è ormai sinonimo di eccellenza. Il maestro dolciere, già noto come “re del maritozzo”, ha fatto della sua pasticceria un simbolo di innovazione e qualità, trasformando ogni colazione in un momento di puro piacere. Dai classici come il cannolo siciliano alle sue creazioni più moderne, Marrone propone una varietà irresistibile che sta conquistando il cuore dei buongustai. VIDEO

La proposta di Luciano Marrone è vasta e variegata, ma tra tutte spicca il cannolo, simbolo della tradizione siciliana, croccante e ripieno di una morbida crema di ricotta. Accanto a questo classico, Marrone ha portato una ventata di freschezza con il maritozzo romano, un dolce che ha saputo reinterpretare, tanto da diventare un emblema della sua pasticceria. Il maritozzo di Marrone è realizzato con un impasto a lievito madre a lunga lievitazione e farcito con panna fresca. Le sue varianti, al pistacchio, crema pasticcera o crema alla nocciola, lo rendono irresistibile a ogni morso.

Tra i grandi protagonisti della colazione, Marrone ha introdotto un’altra delizia: il cornetto schiacciato. Questo cornetto, che negli ultimi tempi sta riscuotendo grande successo, è farcito con una crema avvolgente e marmellata ai frutti di bosco, regalando un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità.

E non è tutto. Per chi cerca una colazione più moderna, la sua vetrina offre una selezione di mignon che esprimono appieno la sua abilità nel creare piccoli capolavori di pasticceria contemporanea.

Luciano Marrone ha saputo fondere tradizione e tecnica, come dimostra il suo cornetto sfogliato al burro. Questo croissant è frutto di una lievitazione mista, che sfrutta sia il lievito di birra sia il lievito madre, garantendo una sfoglia leggera e fragrante, perfetta per accompagnare un buon caffè.

Ogni mattina, la pasticceria di Marrone si riempie del profumo del burro e delle creme appena fatte, offrendo una colazione che non è solo un piacere per il palato, ma un vero e proprio rito, dove ogni dettaglio è curato con amore e passione.