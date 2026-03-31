Nelle giornate del 28 e 29 marzo, oltre 500 concorrenti si sono sfidati in diverse tecniche di danza per conquistare l’accesso alla finale mondiale della Dance World Cup Competition, andata in scena al Teatro Serassi di Villa d’Almè (Bergamo).

I giovani danzatori, di età compresa tra i 5 e i 25 anni, sono arrivati da tutta Italia, isole comprese. La competizione è stata patrocinata dall’ASI Nazionale, che ha messo in palio medaglie e trofei per i vincitori.

La gara si è svolta davanti a una giuria internazionale composta da professionisti del settore: Mandy Chapman, coreografa internazionale specializzata in danza classica, modern e contemporaneo; Angela Hang, performer e coreografa di danza contemporanea; Ellis Brounhill, performer in produzioni teatrali e commerciali e giudice di prestigiosi concorsi internazionali.

La direzione artistica e organizzativa della qualificazione italiana è curata dalla coreografa Mavi Careddu, che coordina l’evento dal 2009, portandolo ogni anno in una regione diversa.

Il Dance World Cup Competition, nato in Germania nel 1983, coinvolge nazioni da tutto il mondo: Europa, Asia, Africa, Australia e America. La sede della finale cambia ogni anno: dopo Vancouver nel 2008, il circuito è tornato stabilmente in Europa e, per il 2026, la finale mondiale si terrà in Irlanda, a Dublino.

Ogni anno partecipano alle qualificazioni oltre 120.000 ballerini, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale mondiale.

Grande protagonista l’Addis (Associazione Diffusione Danza in Sicilia), diretta da Silvana Tabbone, che ha centrato un risultato straordinario: 11 coreografie qualificate su 11 presentate, spaziando dalla danza classica alla contemporanea, dalla moderna all’hip-hop, confermando la versatilità e il livello tecnico delle allieve.

Ecco i risultati principali:

3° posto – “Variazione di repertorio da Paquita” (danza classica), Demetra Dani – coreografia Silvana Tabbone

– “Variazione di repertorio da Paquita” (danza classica), Demetra Dani – coreografia Silvana Tabbone 3° posto – “Variazione di repertorio da Paquita” (danza classica), Lucrezia Crapanzano – coreografia Silvana Tabbone

– “Variazione di repertorio da Paquita” (danza classica), Lucrezia Crapanzano – coreografia Silvana Tabbone 2° posto – “Tournier dans la Vie” (danza moderna), Giulia Canicattì – coreografia Giorgia Crapanzano

– “Tournier dans la Vie” (danza moderna), Giulia Canicattì – coreografia Giorgia Crapanzano Ammissione diretta – “Lady Macbeth” (Lucrezia Crapanzano, coreografia Laura Licciardello) e “The Branch” (Matilde Mirabelli, coreografia Veronica Alba) – danza contemporanea

– “Lady Macbeth” (Lucrezia Crapanzano, coreografia Laura Licciardello) e “The Branch” (Matilde Mirabelli, coreografia Veronica Alba) – danza contemporanea 2° posto – “Love or Lust” (hip-hop), Giulia Canicattì – coreografia Valeria Costanza

– “Love or Lust” (hip-hop), Giulia Canicattì – coreografia Valeria Costanza 3° posto – “Let me rock” (hip-hop), Matilde Mirabelli e Cristina La Porta – coreografia Valeria Costanza

– “Let me rock” (hip-hop), Matilde Mirabelli e Cristina La Porta – coreografia Valeria Costanza 1° posto – “Hollaback” (hip-hop), Giulia Canicattì, Demetra Dani e Grazia Bracco – coreografia Valeria Costanza

– “Hollaback” (hip-hop), Giulia Canicattì, Demetra Dani e Grazia Bracco – coreografia Valeria Costanza 2° posto – “Suspiri” (danza contemporanea large group) – coreografia Simona Fichera

– “Suspiri” (danza contemporanea large group) – coreografia Simona Fichera 1° posto – “Desert Bloom” (danza contemporanea large group) – coreografia Luca Barbagallo

– “Desert Bloom” (danza contemporanea large group) – coreografia Luca Barbagallo 1° posto – “All I Know” (hip-hop large group) – coreografia Valeria Costanza

La partecipazione a questo evento rappresenta per le giovani ballerine dell’Addis e per la direttrice Silvana Tabboneun’importante occasione di crescita e formazione, consolidando il ruolo dell’associazione come una delle realtà coreutiche più interessanti della Sicilia.

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