Non sembrerebbe esserci dubbi sul fatto che l’area esterna ad un bar del centro di Lucca Sicula sia stata incendiata. E’ successo ieri notte. Quando sul posto sono giunti i carabinieri di Lucca Sicula e i vigili del fuoco del locale distaccamento di Sciacca le fiamme erano pronte a propagarsi. Militari e pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo, che avrebbe potuto provocare ulteriori danni. L’attività lavorativa non è stata intaccata dal fuoco, che ha distrutto la veranda esterna, alcuni elettrodomestici e vari arredi.

I vigili del fuoco nel corso del sopralluogo avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile. Sull’attentato incendiario, la Procura della Repubblica di Sciacca, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. È stato sentito il proprietario del locale. E questo per comprendere se l’esercente commerciale abbia avuto, di recente, problemi o screzi con qualcuno. Al riguardo non filtrano indiscrezioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp