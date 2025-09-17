Hanno messo a segno una truffa ai danni di un commerciante di auto di Agrigento per poi sparire. Il tribunale della città dei templi ha condannato ad 1 anno di reclusione ciascuno, Giovanni Simone, 61 anni e Luigi Giannatempo, 60 anni, entrambi di Cerignola per aver raggirato una concessionaria. Accolta la richiesta del pubblico ministero che, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna appunto ad un anno di entrambi gli imputati.

La vicenda risale al 2021. Secondo quanto ricostruito il commerciante, convinto di fare un affare per l’acquisto di una Fiat Cinquecento, contattò il numero indicato nell’annuncio intestato a Giannatempo. Al telefono parlò con Simone che si era qualificato come titolare di una concessionaria a Rovereto. Concordato il prezzo, 2.500 euro, l’agrigentino effettuò un bonifico ma dell’auto nessuna traccia.

