Cambia la circolazione in Via Atenea, da lunedì prossimo 13 settembre e fino a data da destinarsi. La nuova Ztl prevede che la via Atenea resterà chiusa al traffico automobilistico da lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 24:00; il venerdì e il sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle ore 17:30 alle 02:00; domenica e festivi dalle ore 17:30 alle 02:00. Lo ha deciso la giunta comunale nella seduta dell’ 8 settembre scorso.