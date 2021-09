Covid in Sicilia, contagi in calo: 770 nuovi casi e 25 vittime

Sono 770 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 18.441 tamponi processati. L’incidenza scende di poco al 4,2 ieri era al 4,7%. L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 11 settembre.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 114, Catania 138, Messina 150, Siracusa 136, Ragusa 47, Trapani 106, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 13.

Gli attuali positivi sono 26.255. Si registrano altre 25 vittime, che portano il totale dei decessi a 6.568. Sul fronte ospedaliero sono adesso 907 i ricoverati, 6 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 106, 2 in meno rispetto a ieri.