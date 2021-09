Fortitudo pronta al debutto, Mayer: nostro obiettivo migliorare (VIDEO)

La Fortitudo Agrigento scalda i motori in vista della stagione regolare. Da questo pomeriggio, palla a due alle 18,30, al PalaMoncada prende il via la Supercoppa di Serie B, primo impegno ufficiale della stagione e autentico antipasto al campionato che aprirà i battenti il 3 ottobre prossimo.

Al PalaMoncada va in scena il primo derby di stagione contro la Cestistica Torrenovese. Il match si disputa con gara secca: in palio non solo l’avanzamento nella competizione, ma anche il fattore campo nel secondo e terzo turno del 15 e 19 settembre prossimi.

Per il direttore sportivo Cristian Mayer sarà una stagione difficile: “A prescindere dal budget che viene investito dalle singole società, la serie B è una campionato pieno di incognite, si gioca in campi difficili e oltre alla fisica conta lo spirito di squadra. Obiettivo – aggiunge – quello di far crescere singolarmente ognuno dei nostri giocatori e dare un contributo alla pallacanestro italiana”.

Adesso si fa sul serio dunque con il primo turno della Supercoppa di serie B.