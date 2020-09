“Zio Ciccio” compie 103: gli auguri del sindaco e dell’amministrazione

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Montevago formulano i migliori auguri al signor Francesco Migliore per il suo 103° compleanno. Oggi il primo cittadino ha incontrato lo “zio Ciccio” portandogli gli auguri da parte di tutta la cittadinanza, una medaglia e una pergamena.

“Ogni volta che incontro lo zio Ciccio Migliore – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – rimango sbalordita per la sua lucidità. Mi ha ricevuto con mascherina e salutato con il consueto tocco del gomito nel rispetto delle norme anti Covid. Mi ha descritto i suoi recenti giorni in ospedale per dei controlli di routine, contento che gli abbiano fatto anche la Tac. Abbiamo discusso, seduti a debita distanza e lui, che sentiva perfettamente ogni parola, poneva le sue ragioni. E’ un vulcano. Sono felice per lui gli auguro un mondo di salute e di bene”.