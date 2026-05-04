Certe serate non hanno bisogno di effetti speciali: bastano una voce, una storia e un teatro che sa accogliere. Al Teatro Pirandello, Michele Zarrillo ha regalato al pubblico un concerto intenso e partecipato, capace di trasformarsi in un viaggio lungo quasi due ore tra i brani che hanno segnato intere generazioni.

Fan arrivati da diverse parti della Sicilia hanno riempito la sala, trascinati da un repertorio che non smette di parlare al cuore. Fin dalle prime note, il cantautore romano ha costruito un dialogo diretto con il pubblico, alternando energia e momenti più intimi, tra applausi convinti e cori spontanei.

“Sono felice di essere tornato ad Agrigento, dove ho già cantato e dove ho dei ricordi bellissimi”, ha detto in apertura. Poi quella frase, accolta con entusiasmo: “Quando la Sicilia chiama, verrei anche a piedi”. Parole che raccontano un legame sincero con l’isola e con il suo pubblico.

Zarrillo ha voluto anche rendere omaggio al luogo che lo ha ospitato: “Questo teatro è di una bellezza straordinaria, ben conservato. È un onore cantare qui”. Un riconoscimento che ha aggiunto valore a una serata già carica di significato.

Il finale è stato un crescendo di emozioni: “Vivere e rinascere”, “Una rosa blu”, “L’elefante e la farfalla” e “Cinque giorni”, cantate insieme al pubblico fino all’ultima nota. Un epilogo che ha lasciato in sala quella sensazione rara di pienezza, quando la musica riesce ancora a unire e a raccontare qualcosa di autentico.

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