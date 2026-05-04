Gli agenti della polizia locale di Agrigento, a conclusione di un controllo, hanno sequestrato un’autocarrozzeria a poche centinaia di metri dal Quadrivio Spinasanta. Al titolare, che è stato denunciato a piede libero, viene contestato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali. L’operazione è scattata a seguito del ritrovamento di pezzi di carrozzeria e parti meccaniche stoccati nel piazzale esterno in violazione delle norme ambientali.

Secondo quanto accertato e contestato, l’officina operava in assenza delle previste autorizzazioni ambientali, accumulando in modo incontrollato scarti derivanti dalle attività di verniciatura, autoriparazione e smontaggio. I sigilli hanno riguardato l’intera area, compresi i veicoli, le attrezzature e i materiali rinvenuti all’interno. C’è il sospetto che i materiali possano aver deturpato i terreni circostanti e costituire una fonte attiva di inquinamento. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp