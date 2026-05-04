L’Italia vive oggi una delle più ampie carenze di personale infermieristico degli ultimi decenni: mancano all’appello almeno 60mila professionisti e questo è un numero destinato a crescere nei prossimi anni. Tra il 2026 e il 2030, infatti, andranno in pensione ben 66mila 670 infermieri, se ne stimano circa 13mila 334 l’anno, mentre gli atenei ne formano poco più di 3.000 ogni anno. Un gap che rischia di amplificarsi e rende urgente orientare i giovani verso una professione sempre più necessaria per il sistema sanitario. È in questa prospettiva che giovedì prossimo, l’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, presieduto da Salvatore Occhipinti, incontrerà gli studenti dell’istituto scolastico Enrico Fermi di Aragona, nell’ambito delle attività di orientamento scolastico promosse dall’Istituto.

“In un momento in cui il Paese registra una significativa carenza di infermieri e si prepara a un’ondata di pensionamenti che renderà ancora più complesso garantire servizi adeguati – afferma il presidente Occhipinti – riteniamo fondamentale investire sui giovani e sul loro orientamento. Incontrare gli studenti, infatti, significa offrire loro una visione reale e concreta di una professione che richiede competenze, responsabilità e dedizione ma, allo stesso tempo, offre grandi opportunità di crescita e di inserimento lavorativo. Il nostro impegno è far conoscere il valore sociale dell’infermiere e accompagnare le nuove generazioni in un percorso che può rappresentare una scelta di vita oltre che professionale”.

Durante l’incontro saranno presentati il percorso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche, le competenze richieste, le responsabilità del ruolo e le concrete opportunità occupazionali, particolarmente rilevanti anche nel territorio agrigentino. L’obiettivo è offrire ai ragazzi strumenti utili per una scelta consapevole e contribuire a colmare il crescente fabbisogno di professionisti. L’iniziativa è realizzata con il supporto della dirigente scolastica, Elisa Casalicchio, e della docente referente per la salute, Giuseppina Sammartino mentre a rappresentare l’Opi, oltre al presidente Occhipinti, saranno Vincenza Piranio, Giorgia Bongiorno, Marzia Latona e il segretario dell’Ordine, Salvatore Pantalena. All’evento parteciperanno circa 70 studenti delle classi quinte.

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