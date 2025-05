Giovedì 22 maggio, Agrigento si prepara a ospitare un evento di grande rilievo per il futuro del turismo siciliano: il workshop “Turismo e imprese in Sicilia: le opportunità dell’Avviso FSC 2021-2027”, organizzato dall’Assessorato Regionale al Turismo e dal Comune di Agrigento presso il ristorante Stelai.

L’iniziativa, che avrà inizio alle 10:30, si rivolge agli operatori del settore turistico, alberghiero ed extra-alberghiero, chiamati a confrontarsi sulle nuove opportunità offerte dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

Il workshop nasce in un momento cruciale per l’intero comparto turistico regionale.

La Regione Siciliana ha recentemente pubblicato un bando da 135 milioni di euro, finanziato con le risorse FSC, destinato a sostenere investimenti per la riqualificazione e l’innovazione delle strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, inclusi campeggi e altre forme di ospitalità diffusa. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la competitività delle imprese locali, migliorare la qualità dell’offerta, promuovere la destagionalizzazione e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’isola.

Durante il workshop, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, illustrerà nel dettaglio il bando, spiegando modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità e tipologie di intervento finanziabili. Interverranno anche figure di spicco del settore: Giacomo Minio, presidente della Commissione Finanza Agevolata ODCEC Agrigento e docente universitario esperto in economia e turismo; Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo, da sempre impegnato nella promozione e tutela delle imprese turistiche italiane; Francesco Picarella, vicepresidente di Federalberghi Sicilia e voce autorevole dell’hotellerie regionale. Il dibattito sarà moderato dall’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla.

Il bando FSC 2021-2027 rappresenta una vera svolta per il tessuto imprenditoriale turistico siciliano. Le imprese potranno accedere a contributi a fondo perduto fino all’80% dell’investimento, con importi che variano da 50.000 a 3,5 milioni di euro, a seconda della dimensione aziendale e della tipologia di progetto presentato. Sono premiati in particolare i progetti che puntano su:riqualificazione e modernizzazione delle strutture ricettive; digitalizzazione dei servizi e adozione di tecnologie innovative; sostenibilità ambientale e efficientamento energetico; recupero di immobili dismessi di valore storico; inclusione e accessibilità per tutti i target turistici

Le domande dovranno essere presentate online, seguendo una procedura trasparente e rigorosa che prevede la valutazione di business plan, capacità finanziaria e impatto economico dei progetti.

L’iniziativa è patrocinata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dalla DMO Valle dei Templi, dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione “Agrigento 2025”, con la collaborazione di Assoturismo, Federalberghi e degli Ordini professionali di commercialisti, architetti e ingegneri. Questo ampio coinvolgimento testimonia la volontà di fare sistema per sostenere la crescita del turismo siciliano e favorire la partecipazione delle imprese locali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp