L’Amministrazione comunale ha approvato l’introduzione della Zona a Traffico Limitato nel cuore della città di Sciacca, un’iniziativa finalizzata a valorizzare gli spazi pubblici e migliorare l’esperienza urbana per residenti e turisti. Il provvedimento, suddiviso in tre fasi, avrà inizio sabato 24 maggio.

La prima fase prevede la chiusura di corso Vittorio Emanuele, da piazza Friscia fino all’incrocio con via Incisa, tutti i giorni dalle mattina alla sera, senza compromettere i posti auto. Via Licata sarà chiusa al traffico dalle 20:00 alle 2:00 nei fine settimana fino al 17 luglio, e poi tutti i giorni dal 18 luglio al 21 settembre, con ulteriori misure previste anche oltre l’estate.

Secondo l’Amministrazione comunale, questa misura non è solo stagionale ma strutturale, progettata per creare un ambiente più piacevole e sicuro. Favorirà passeggiate tranquille e consentirà ai residenti e ai visitatori di godere della bellezza storica e culturale della città senza il disturbo del traffico. Le attività commerciali avranno la possibilità di ampliare gli spazi all’aperto, incoraggiando l’incontro sociale e migliorando l’esperienza dei visitatori.

Il provvedimento include disposizioni per il transito di veicoli autorizzati come quelli dei residenti e dei clienti delle farmacie, e introduce nuove regolamentazioni per il carico e lo scarico merci.

Il calendario dettagliato prevede restrizioni differenziate durante l’anno, con orari estesi nei mesi estivi per sostenere le attività notturne e le iniziative culturali della città. Questa iniziativa invita tutti i cittadini e visitatori a partecipare attivamente, contribuendo a rendere Sciacca un luogo ancora più accogliente e vibrante.

Per ulteriori dettagli sulle restrizioni e gli orari, si prega di consultare il calendario ufficiale o contattare l’Ufficio Mobilità del Comune di Sciacca.

