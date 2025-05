REALMONTE – È partito il conto alla rovescia: domenica 25 e lunedì 26 maggio i cittadini di Realmonte saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Tre i candidati in corsa per la carica di primo cittadino, in una sfida che si preannuncia incerta fino all’ultimo voto.

Dopo mesi di tensioni politiche e la sfiducia che ha fatto cadere la precedente amministrazione, la città simbolo della Scala dei Turchi si prepara a voltare pagina. In campo, con programmi e stili diversi, ci sono Leonardo Aucello, Santina Lattuca e Alessandro Mallia, sostenuti da liste civiche e coalizioni composte da volti noti della politica locale e giovani alla prima esperienza.

In palio non c’è solo la guida del municipio, ma anche il controllo di un Consiglio comunale che sarà composto da 12 membri, di cui 8 andranno alla maggioranza e 4 alla minoranza. Una composizione che rende ogni singolo voto decisivo per stabilire gli equilibri del prossimo governo cittadino.

Nelle ultime settimane si è intensificata la campagna elettorale, tra incontri pubblici, dialogo porta a porta e una corsa serrata alla ricerca delle preferenze. Anche i 36 aspiranti consiglieri comunali si stanno spendendo per mobilitare il consenso, consapevoli che la prossima amministrazione sarà chiamata a decisioni cruciali per lo sviluppo urbanistico, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del patrimonio ambientale e turistico.

Realmonte si appresta così a vivere due giornate di voto che potrebbero cambiare il volto della città. Alla Scala dei Turchi si attendono risposte chiare: chi guiderà il Comune nei prossimi cinque anni dovrà ricostruire fiducia, garantire stabilità e rilanciare l’immagine di un territorio che guarda con speranza al futuro.

