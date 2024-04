Il viaggio in moto promette di portare i partecipanti in un’esperienza indimenticabile.

Farà tappa a Sciacca, Aragona e Agrigento, il viaggio in Moto “Wonder Italy” che punta alla scoperta dei Borghi più Belli della Sicilia. La tappa in Sicilia parte dal 24 aprile e dura fino al 1 maggio 2024: appassionati di moto provenienti da tutta Italia e dall’estero si riuniranno per un’avventura unica nel cuore della Sicilia, attraverso i Borghi più Belli d’Italia.e, alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e culinarie dell’isola. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’autentica cultura siciliana, grazie a una sinergia stretta con le amministrazioni locali e l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia. Per la sua seconda tappa, il 26 aprile il viaggio toccherà Sciacca, per poi passare da Agrigento, Capitale della cultura 2025 e da Realmonte, con la visita alla Scala dei Turchi. Prima di passare a Enna, la carovana, cui parteciperà anche il presidente nazionale dei “Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, passerà per Aragona, dove verrà accolta dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco, oltre alle autorità religiose e militari per far scoprire le bellezze, tra cui il Palazzo principe e piazza Umberto I. Le autorità locali e l’associazione stanno già preparando un’accoglienza calorosa, con visite guidate ai luoghi più suggestivi, attività culturali e degustazioni delle prelibatezze enogastronomiche locali. “La collaborazione con l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia è un punto di forza di questo viaggio”, dichiara Sandra Bonafede, presidente del Maxi Moto Group 2.0. “Grazie a questa collaborazione, e alla collaborazione con le amministrazioni locali, possiamo offrire ai partecipanti un accesso privilegiato a alcuni dei borghi più affascinanti e autentici della Sicilia, contribuendo così alla valorizzazione e alla promozione di questi gioielli storici.”

Il 23 aprile sarà una giornata intensa e ricca di emozioni per i partecipanti al prologo dell’evento, con il punto di ritrovo a Terni nella piazza principale della città e dove i partecipanti saranno accolti dall’Amministrazione Comunale, il pomeriggio si avrà l’opportunità di visitare la Comunità Incontro Onlus, organizzazione, impegnata nell’assistenza alle persone svantaggiate e bisognose, che offrirà un’esperienza significativa a tutti i partecipanti che, insieme all’organizzazione, hanno deciso di devolvere il “progetto di solidarietà2024” proprio alla Comunità Incontro. La giornata si concluderà con la Cena di Benvenuto presso la Tenuta dei Ciclamini con visita al CET Centro Europeo di Toscolano, la rinomata scuola di musica fondata da Mogol, il cui obiettivo è quello di formare e promuovere nuovi talenti nel campo della musica.

Il sabato 24 aprile la carovana di motociclisti raggiungerà la Basilica di San Valentino a Terni per la benedizione, poi ripartirà per ammirare le meraviglie naturali del territorio ternano, tra cui il suggestivo Lago di Piediluco e le maestose Cascate delle Marmore. Il viaggio “Wonder Italy” rappresenta un’occasione unica per esplorare la Sicilia in modo unico e avventuroso, scoprendo le sue meraviglie nascoste e lasciandosi incantare dalla sua ricca storia e cultura. La manifestazione vedrà la partecipazione della stampa nazionale ed estera, pronta a diffondere reportage dettagliati e ricchi di foto che cattureranno l’essenza di questo viaggio straordinario attraverso la Sicilia.