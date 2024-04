La Pallavolo Aragona è uscita vincente nella gara di andata della semifinale per la promozione in serie D sul campo della Asd Santa Barbara a Sommatino con il punteggio di 3 a 2

davanti a circa 300 spettatori che hanno arricchito lo spettacolo dato in campo dalle ragazze.

Si parte con il primo set giocato alla pari ma perso con il punteggio di 25 a 15, al cambio campo le ragazze di Aragona entrano sul rettangolo di gioco con la consapevolezza di poter fare di più , ai vantaggi 27 a 25 ripotano in parità il numero dei set.(1 a 1)

Nel terzo set dopo aver dominato sino al punteggio di 20 a 10 viene regalato nel finale alle avversarie con il punteggio di 29 a 27.

Nel quarto set , con una prestazione corale e straordinaria di tutte le ragazze della Pallavolo Aragona riportano nuovamente in parità il numero dei set (2 a 2) vincendo con il punteggio di 25 a 15.

Si va la tie break , consapevoli e determinate di poter continuare sulla scia del quarto set le ragazze della Pallavolo Aragona trionfano con il punteggio di 15 a 12 portando a casa la vittoria.

Domenica 28 aprile prossimo, alle 18, appuntamento al Pippo Nicosia per la gara di ritorno che vale oltre il pass per la finale la promozione in serie D.