Il sindaco di Agrigento e l’assessore ai lavori pubblici visitano la zona dove un ponte chiuso crea disagi alla comunità locale.

Questa mattina, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato si sono recati per un sopralluogo in contrada Misita, dove è in corso una protesta dei cittadini per la chiusura di un ponte. La struttura chiusa isolerebbe le zone di Zingarello, Cipolluzze e Mandrascava.

Nei giorni scorsi, si era tenuto un sit-in di protesta per chiedere al Libero Consorzio l’istituzione del senso unico di marcia alternata. Il ponte, lungo poco meno di cinquecento metri, è stato chiuso dal Libero Consorzio comunale di Agrigento al traffico veicolare a causa dei lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione.

Questa situazione sta causando notevoli disagi agli abitanti delle zone interessate. Il sindaco Miccichè ha sollecitato la ditta responsabile dei lavori a accelerare le operazioni e ha sottolineato le capacità dell’assessore Principato nel risolvere problematiche legate ai ponti.