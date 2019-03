Widiba, un agrigentino per rafforzare la squadra in Sicilia

Un nuovo consulente finanziario entra nella squadra di Widiba in Sicilia capitanata dall’Area Manager Maurizio Nicosia.

Giuseppe D’Anna, 53 anni, nato a Ravanusa (AG), vanta una lunga esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Banca Mediolanum e San Paolo Invest, che lascia per approdare in Widiba.

D’Anna opererà nell’ufficio di Agrigento e darà slancio allo sviluppo della rete nella parte centrale dell’Isola.

“Ho scelto Banca Widiba poiché trovo che sia un modello unico in grado di fondere perfettamente la capacità di relazione dei consulenti con l’evoluzione tecnologica strutturata per rendere l’approccio con il cliente più semplice – commenta D’Anna -. Ho trovato in Widiba un modello qualitativo che pone al centro la persona ed è la prima volta nella mia esperienza che ho il supporto della rete fisica sul territorio nel quale opero”.

Banca Widiba in Sicilia è in forte espansione e, dopo l’apertura del nuovo ufficio di Augusta lo scorso ottobre, a breve sarà inaugurato un nuovo polo a Giarre (CT).