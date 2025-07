Marco Mengoni incanta Messina: tra le firme dei brani anche quella di Daniele Magro

MESSINA – Un pubblico in delirio, uno stadio pieno, le luci, la voce, le emozioni. È cominciato col botto #MarcoNegliStadi2025, il nuovo tour di Marco Mengoni, che dopo aver conquistato i principali stadi d’Italia approda in Sicilia al San Filippo di Messina per poi tornare in autunno, nei palazzetti e nelle arene di tutta Europa.

Ma c’è anche un cuore agrigentino che batte dentro alcune delle canzoni più amate del repertorio dell’artista di Ronciglione: è quello di Daniele Magro, autore e compositore che da quasi dieci anni collabora con Mengoni, firmando brani diventati punti fermi nelle sue esibizioni live.

Nella scaletta del tour figurano, tra gli altri, “Cambia un uomo”, “Proteggiti da me”, “Un fiore contro il diluvio” e “Appunto 5: Non sono questo”, tutte canzoni nate dalla penna e dalla sensibilità musicale di Magro, pubblicate da Skyline Music Publishing.

Un’emozione indescrivibile, raccontano i presenti, sentire uno stadio intero cantare le parole scritte da Daniele. Prima dello show, il cantautore siciliano ha condiviso un momento speciale con i genitori, scattando una foto con Marco Mengoni: uno scatto carico di emozione, simbolo di un’amicizia e di una collaborazione artistica che dura nel tempo.

Tantissimi i fan arrivati da ogni parte della Sicilia: da Agrigento, in particolare, sono partiti numerosi pullman per non perdersi il grande evento. Uno spettacolo da vivere e rivivere, in attesa delle prossime date di un tour che si preannuncia memorabile.

Daniele, ieri sera, per la prima data a Messina, ha assistito al concerto in compagnia di mamma e papà, godendosi le sue parole trasformate in musica.

Prima del concerto, ha anche scattato una foto con Mengoni, l’artista che ha incantato lo stadio.

Tantissimi i pullman provenienti da Agrigento.

📍 Il prossimo 1° agosto, nell’atrio del Palazzo Comunale di Agrigento, Daniele Magro sarà tra i protagonisti della serata di premiazione di “Fotografa San Calogero e il Mandorlo in Fiore”.

Un momento di grande orgoglio per la città: Daniele verrà premiato come eccellenza agrigentina e ambasciatore siciliano nel mondo, per il contributo artistico e musicale che da anni porta nel panorama nazionale e internazionale.

