Un fine settimana all’insegna della prevenzione e dell’alto impatto sul territorio di Agrigento, dove la Polizia di Stato ha schierato un imponente dispositivo di sicurezza nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 novembre. L’operazione straordinaria, coordinata dal personale dell’Upgsp con il supporto strategico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale, fa parte di una più ampia strategia provinciale volta a contrastare lo spaccio di droga, i reati predatori e l’illegalità diffusa.

I numeri del blitz testimoniano la capillarità delle verifiche: nel corso dei 21 posti di controllo istituiti lungo le principali arterie stradali e nei pressi degli esercizi commerciali della città, gli agenti hanno identificato ben 579 persone – molte delle quali già note alle forze dell’ordine per pregiudizi penali – e ispezionato 313 veicoli. Al termine delle verifiche su strada, 4 automobili sono state sottoposte a sequestro amministrativo ai fini della confisca, mentre sono state elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada, con il conseguente ritiro di 3 patenti di guida e 6 carte di circolazione.

Il bilancio dell’attività di polizia giudiziaria ha portato inoltre alla denuncia in stato di libertà di 3 persone, ritenute responsabili a vario titolo di violazioni al Codice della Strada, falso materiale e possesso di sostanze stupefacenti. L’intensificazione di questi servizi mirati riafferma il costante impegno della Questura di Agrigento e delle autorità locali nel presidiare il territorio, innalzando la percezione di sicurezza e garantendo il pieno rispetto della legalità a tutela dei cittadini.

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