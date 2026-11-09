Fondi FSC per la riqualificazione della città dopo l’esplosione del dicembre 2021. In programma un parco dedicato al piccolo Samuele, nuovi alloggi per le famiglie colpite e il recupero del Cineteatro Trento.

RAVANUSA – Un finanziamento da 24 milioni di euro per la ricostruzione e il rilancio di Ravanusa. È stato firmato dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture il decreto che assegna le risorse, provenienti dai fondi FSC e frutto dell’accordo con il governo Meloni. Un passaggio importante per la comunità ravanusana, segnata dalla tragedia dell’11 dicembre 2021, quando l’esplosione causò la morte di dieci persone, tra cui il piccolo Samuele. Il piano di interventi, annunciato dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, si articola in tre azioni principali.

La prima riguarda la realizzazione di un parco urbano pubblico intitolato al piccolo Samuele, nell’area interessata dall’esplosione. Uno spazio che avrà anche il compito di custodire la memoria delle vittime e restituire alla città un luogo di aggregazione. Il secondo intervento prevede nuovi alloggi per le famiglie colpite, attraverso il recupero, la demolizione e la ricostruzione di immobili degradati. È inoltre previsto il restauro di un edificio da destinare ad attività culturali ed espositive.

Il terzo progetto riguarda il recupero del Cineteatro Trento, storico luogo di cultura e socialità, che nelle intenzioni della Regione dovrà tornare a essere un punto di riferimento per la comunità. «Avevamo assunto un impegno nei confronti di Ravanusa e dei suoi cittadini e oggi lo manteniamo. Con la firma del decreto di finanziamento da 24 milioni di euro di fondi FSC compiamo un passo decisivo per dare concretezza a un progetto di ricostruzione, riqualificazione e rilancio della città», dichiara Savarino.

L’assessore ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Renato Schifani e il collega Alessandro Aricò per il lavoro portato avanti. Il finanziamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rinascita di Ravanusa. Adesso l’attenzione è rivolta alla realizzazione degli interventi, con l’obiettivo di trasformare le risorse stanziate in opere concrete, restituendo spazi, servizi e nuove prospettive a una comunità che attende da anni di voltare pagina.

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