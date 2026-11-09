L’ex sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, 62 anni, è stato assolto. La Corte di Appello di Palermo ha ribaltato la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento – che gli aveva inflitto sei anni e otto mesi di reclusione –, cancellando definitivamente la pesante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste.

La vicenda era iniziata nel gennaio del 2018 con il maxi blitz antimafia “Montagna”, condotto dai Carabinieri e coordinato dalla Dda di Palermo per disarticolare i clan dei Monti Sicani. Secondo l’originario impianto accusatorio, Sabella avrebbe stretto un patto politico-mafioso con il boss locale Giuseppe Nugara per vincere le elezioni comunali del 2014 contro la sfidante Rosalba Di Piazza.

In cambio del sostegno elettorale, l’ex primo cittadino avrebbe garantito al clan la gestione degli appalti pubblici e persino il controllo sulla storica festa della “Pasqua degli Archi di Pane”. A causa dell’inchiesta, Sabella si dimise immediatamente dalla carica e il Comune di San Biagio Platani venne successivamente sciolto per infiltrazioni mafiose.

L’ex sindaco ha sempre gridato la propria innocenza, affrontando due anni di carcerazione preventiva prima della scarcerazione per l’attenuazione delle esigenze cautelari. I giudici di secondo grado hanno accolto le tesi della difesa, respingendo la richiesta di conferma della condanna avanzata dalla Procura generale e restituendo a Sabella la piena onorabilità.

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