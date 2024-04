Caldo Anomalo: Temperature Record ad Agrigento

L’inizio del 2024 è stato contrassegnato da un’anomala ondata di calore in Italia, secondo i dati ufficiali dell’Istituto di Scienze Dell’Atmosfera e del Clima (Isac) del Cnr, rendendo questo periodo il più caldo dal 1816. Nonostante il recente raffreddamento del clima e i temporali che hanno interessato la Pianura Padana e le Alpi, il caldo eccezionale continuerà a caratterizzare il Paese.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it, ha confermato che un robusto anticiclone si espanderà nuovamente sul territorio, portando temperature in aumento anche di 10/12°C rispetto ai giorni precedenti. Questo trend caldo è supportato dall’analisi dei dati del Cnr, che indicano un’anomalia positiva di temperatura di 2,04 gradi nei primi tre mesi del 2024 rispetto alla media 1991-2020, con febbraio che ha registrato un surplus di oltre 3 gradi.

Il prossimo weekend non farà eccezione, con temperature massime previste oltre i 30 gradi in diverse parti del Paese, compresa Agrigento. Le ore a venire vedranno ancora gli effetti residui del recente raffreddamento, con precipitazioni limitate su alcune aree del centro-sud.

Tuttavia, il caldo si farà sentire con forza nei giorni successivi, trasformando il mese di aprile in una sorta di anticipazione estiva. Le massime previste per venerdì vedranno Agrigento raggiungere quasi i 30 gradi, con tendenza al rialzo per sabato e domenica. Anche altre città come Caserta, Firenze e Taranto registreranno temperature elevate, ricordando più il clima estivo che quello primaverile.

Nonostante l’arrivo di nuvole da nordafrica domenica, le temperature resteranno elevate, superando localmente i 30 gradi, comprese zone come Sardegna e Sicilia, e persino zone alpine e del medio adriatico.

Il clima insolitamente caldo di questo inizio 2024 testimonia l’impatto del cambiamento climatico in atto, confermando la necessità di affrontare seriamente la sfida del riscaldamento globale.

Previsioni dettagliate:

Giovedì 11 : Al nord sarà prevalentemente soleggiato con qualche velatura; residue piogge in Piemonte fino al mattino. Al centro cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di brevi piogge sul Lazio costiero. Al sud possibili piovaschi sugli Appennini.

: Al nord sarà prevalentemente soleggiato con qualche velatura; residue piogge in Piemonte fino al mattino. Al centro cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di brevi piogge sul Lazio costiero. Al sud possibili piovaschi sugli Appennini. Venerdì 12 : Al nord cielo sereno e più caldo. Al centro previsti sole e aumento delle temperature; velature in Sardegna. Al sud nuvolosità irregolare ma con temperature più elevate.

: Al nord cielo sereno e più caldo. Al centro previsti sole e aumento delle temperature; velature in Sardegna. Al sud nuvolosità irregolare ma con temperature più elevate. Sabato 13: Al nord previsto sole e clima caldo. Al centro sarà prevalente il sole. Al sud giornata soleggiata e calda.

Tendenza: Sole predominante fino a lunedì con un rapido cambiamento meteorologico in vista.